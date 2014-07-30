Компания Kingston является широко известным производителем компьютерных комплектующих для персональных ПК. Но особую популярность этот производитель получил благодаря производству оперативной памяти. Производственные мощности компании таковы, что на сегодняшний день Kingston является одним из крупнейших поставщиков оперативной памяти на розничный рынок. Сделав основную ставку на обычных потребителей, Kingston анонсировали весной 2014 года новую линейку модулей памяти HyperX FURY. Данная линейка памяти предназначена как для обычных домашних персональных ПК игрового уровня, так и для мощных систем энтузиастов.

Модули памяти Kingston HyperX FURY оснащаются радиаторами синего, черного, красного и даже белого цвета. На выбор пользователей доступны планки памяти объемом 4 и 8 Гб, или комплекты из двух планок памяти общим объемом 8 или 16 Гб. Тактовая частота Kingston HyperX FURY в зависимости от модели варьируется частотами 1333, 1600 и 1866 МГц.

Технические характеристики

В руках нашей редакции оказался набор Kingston HyperX FURY, состоящий из двух модулей памяти черного цвета суммарным объемом 16 Гб (2*8 Гб) с частотой 1600 МГц.

Производитель Kingston Серия HyperX FURY Модель HX316C10FBK2/16 Форм-фактор DIMM 240-контактный Тактовая частота 1600 МГц Задержки 10-10-10-30 Пропускная способность 12800 Мб/с Объем 16 Гб (2*8 Гб) Встроенный профиль Intel XMP 1.3 Напряжение питания 1,5 В Радиатор есть Совместимость Intel® 3-е и 4-е поколение Core Processors (Ivy Bridge и Haswell)

Упаковка и внешний вид

Уже на протяжении многих лет свою оперативную памятьKingston упаковывает в пластиковую блистерную упаковку, и новая линейка памяти HyperX FURY не является исключением. Пластиковая конструкция имеет прозрачную верхнюю крышку, через которую можно рассмотреть сами модули памяти. Наклейка на упаковке помимо несения основных сведений о памяти выполняет также роль пломбы, позволяя безошибочно установить факт вскрытия коробки.

На самой наклейке находится штрих код, маркировка товара, а также указаны его основные технические характеристики и объем комплекта.

Внутри контейнера для каждого модуля памяти имеется свое место. Модули уложены внутри упаковки лицевой стороной радиаторов так, чтобы сквозь прозрачную крышку было видно наименование линейки, нанесенной на радиаторы большими белыми буквами.

Комплект поставки Kingston HyperX FURY не богат, и включает в себя сами модули памяти, наклейку Kingston HyperX, а также гарантийную карточку и инструкцию по установке модулей памяти.

На что стоит обратить внимание в первую очередь при знакомстве с модулями памяти Kingston HyperX FURY, так это на дизайн и форму их радиаторов. На взгляд нашей редакции такая несимметричная форма радиаторов вносит некоторое разнообразие внешнего представления модулей памяти. Особая форма и изгибы радиаторов словно намекают на агрессивно настроенные возможности этой памяти.

Одна сторона радиаторов несет на себе название новой линейки HyperX FURY, в то время как другая содержит наклейку с техническими данными и наименованием модели модулей.

Верхняя грань радиаторов, которая в Kingston HyperX FURY приняла плоское исполнение, также содержит надпись HyperX, подчеркивающую принадлежность памяти к определенной серии продукции компании Kingston.

Алюминиевые радиаторы снимаются несложно. Теплоперенос от контактных площадок микросхем к радиаторам охлаждения осуществляется через специальные термопрокладки.

Во всех модификациях Kingston HyperX FURY используются печатные платы черного цвета. Каждый из модулей памяти несет на себе 16 микросхем, по 8 на каждую из сторон. Емкость каждой микросхемы составляет 512 Мб, что и дает в совокупности 8 Гб памяти на каждом из модулей.

Kingston при производстве данных планок памяти использует микросхемы производства SK Hynix с маркировкой H5TQ4G83MFR.

Благодаря лакированной окраске радиаторов память Kingston HyperX FURY на материнской плате смотрится очень эффектно. Напомним, что данные модули доступны для приобретения на выбор в черном, синем, красном и белом исполнении. Поэтому создать особенный дизайн системы, гармонируя игру красок, не составит особого труда.

Немаловажным преимуществом оперативной памяти Kingston HyperX FURY будет и высота модулей памяти. Получившись на редкость компактной в высоту, эта память не доставит больших проблем при установке габаритных систем воздушного охлаждения.

Тестовый стенд и тестирование

Процессор Intel Core i7-4770k 3,5GHz LGA1150 (HyperThreading On, TurboBoost On) Материнская плата Asus Z87-Plus LGA1150 (bios ver.1707) Кулер Thermalright Silver Arrow IB-E Твердотельный накопитель Transcend SSD720 128GB Блок питания Thermaltake ToughPower XT 775W Жесткий диск SATA-3 1Tb Seagate 7200 Barracuda (ST1000DM003) Монитор ASUS PB298Q, 29" (2560x1080) Корпус Open Stand Термоинтерфейс Gelid GC-Extreme Операционная система Windows 7 x64 SP1 Прочее ПО CPU-Z ROG 1.69.2, Aida64

Для тестирования оперативной памяти Kingston HyperX FURY нами был собран тестовый стенд на базе процессора Intel Core i7 4770k и материнской платы ASUS Z87-Plus.

Основываясь на данных программы CPU-Z, можно с уверенностью говорить, что данная память выпущена сравнительно недавно, на 10-й неделе 2014 года. Модули памяти имеют четыре вшитых профиля JEDEC.

Максимальная документированная частота памяти составляет 1600 МГц. При этом режиме память работает с задержками 10-10-10-30-1Т, никаких проблем с авто определением оптимальных настроек у материнской платы не возникло.

Производительность в данном режиме соответствует средне-статическим модулям PC-12800.

Однако штатный режим работы на частоте 1600 МГц для данных модулей памяти далеко не предел, и практически опыты с разгоном Kingston HyperX FURY это полностью доказывают. Так, в руках нашей редакции тестируемые модули смогли без проблем заработать сразу на частоте 2133 МГц. При этом тайминги пришлось увеличить по отношению к номинальным совсем не сильно - 11-11-11-35-1Т.

В синтетическом бенчмарке Aida64 производительность по сравнению со штатным режимом 1600 МГц существенно подросла, а латентность памяти также существенно снизилась.

Но и это оказалось далеко не пределом для Kingston HyperX FURY. Модули памяти разгоняются еще больше, и максимально покорившейся частотой для них стала планка в 2400 МГц. Задержки при такой частоте составили 12-12-12-44-1Т.

Такой режим работы позволил еще немного увеличить производительность памяти с одновременным снижением латентности в популярном синтетическом бенчмарке Aida64.

Анализируя успехи в области разгона, стоит сказать, что протестированная оперативная память Kingston HyperX FURY прекрасно подходит для платформы Intel Haswell 4-го поколения. Хорошие разгонные возможности памяти Kingston HyperX FURY позволили увеличить частоту памяти с 1600 МГц до внушительного значения в 2400 МГц. Эти достижения в свою очередь благоприятно сказались на общей производительности системы, позволив уменьшить задержки в памяти и увеличить скорость работы с данными.

Заключение

Оперативная память Kingston HyperX FURY - это не просто находка для оверклокера, но, а также беспроигрышный вариант для ценителей красивого внешнего вида системы. Новая линейка оперативной памяти Kingston HyperX FURY предлагает пользователям не только разнообразное цветовое оформление, но и возможность выбора желаемого объема модулей или комплектов. Положительным моментом для Kingston HyperX FURY является и ее цена. Даже на старте продаж за модули этой серии производитель не просит больших финансовых вложений, цены на модули памяти Kingston HyperX FURY сравнимы с конкурирующими решениями других фирм. Именно поэтому в случае сборки игровой домашней системы оперативную память Kingston HyperX FURY можно рекомендовать как оптимальную покупку с точки зрения совокупности потребительских качеств.

Плюсы:

надежный производитель;

пожизненная гарантия;

хорошая производительность;

великолепный разгонный потенциал;

небольшая высота модулей;

широкий выбор цветового оформления модулей.

Минусы:

максимальный объем комплекта Kingston HyperX FURY составляет только 16 Гб.

Оценивая по достоинствуKingston HyperX FURY HX316C10FBK2/16, наша редакцияприсуждает протестированному комплекту памяти оценку - золото.